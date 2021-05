Classifiche di Vendita Fimi Settimana #18: per Rkomi... l'en-plein è servito!

Le classifiche di vendita Fimi premiano Rkomi primo dappertutto. L’album Taxi Driver è in testa nelle charts riservate ad album e vinili e il brano Nuovo Range con Sfera Ebbasta & Junior K guida la classifica singoli.

Un risultato davvero eccellente per il giovane artista che con il nuovo progetto ha dimostrato di proseguire sulla strada del cambiamento, pur rimanendo fedele alla sua linea.

In calo Franco126 e i Nomadi, ma da segnalare il buon risultato di Achille Lauro che con il disco appena uscito è nella Top Ten di album e vinili.

Perdono colpi i brani sanremesi e gli album degli artisti che hanno partecipato al Festival, ma si tratta di un calo normale e atteso. Ma non mancano certe eccezioni.

CLASSIFICHE DI VENDITA SETTIMANA #18 – ALBUM

Taxi Driver di Rkomi è l’album più venduto della settimana e guida un podio composto anche da Madame e Guè Pequeno.

Musica italiana surclassa musica internazionale con uno schiacciante 9 a 1 nella Top Ten e un 16 a 4 nella Top 20.

1 – TAXI DRIVER – RKOMI

2 – MADAME – MADAME

3 – FASTLIFE 4 – GUE PEQUENO & DJ HARSH

4 – LIVE AT KNEBWORTH 1990 – PINK FLOYD

5 – TEATRO D’IRA – VOL. I – MANESKIN

6 – OBE – MACE

7 – LAURO – ACHILLE LAURO

8 – PLAZA – CAPO PLAZA

9 – DON’T PANIC – TEDUA

10 – FAMOSO – SFERA EBBASTA

11 – GEMELLI – ERNIA

12 – FUTURE NOSTALGIA – DUA LIPA

13 – MULTISALA – FRANCO126

14 – JUSTICE – JUSTIN BIEBER

15 – PERSONA – MARRACASH

16 – SOLO TUTTO – MASSIMO PERICOLO

17 – SOLO ESSERI UMANI – NOMADI

18 – OK – GAZZELLE

19 – AHIA! – PINGUINI TATTICI NUCLEARI

20 – AFTER HOURS – THE WEEKND

21 – 1969 – ACHILLE LAURO

22 – FINE LINE – HARRY STYLES

23 – FILTRI – VILLABANKS

24 – 17 DARK EDITION – EMIS KILLA & JAKE LA FURIA

25 – FUORI DALL’HYPE RINGO STARR – PINGUINI TATTICI NUCLEARI

26 – SEMPLICE – MOTTA

27 – KHALED – DJ KHALED

28 – NOSTRALGIA – COMA_COSE

29 – ALI – IL TRE

30 – PETRICHOR – MR.RAIN

31 – VITA VERA MIXTAPE: ASPETTANDO LA DIVINA COMMEDIA – TEDUA

32 – COLPA DELLE FAVOLE – ULTIMO

33 – THE BATTLE AT GARDEN’S GATE – GRETA VAN FLEET

34 – BV3 – BLOODY VINYL

35 – GIOVANE RONDO – RONDODASOSA

36 – 23 6451 – THA SUPREME

37 – SINDROME DI STENDHAL – EMANUELE ALOIA

38 – MR. FINI – GUÈ PEQUENO

39 – IL BALLO DELLA VITA – MANESKIN

40 – WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – BILLIE EILISH

41 – PLAYLIST LIVE – SALMO

42 – HARRY STYLES – HARRY STYLES

43 – NUDA10 – ANNALISA

44 – TYPHOONS – ROYAL BLOOD

45 – CREPE – IRAMA

46 – DON’T WORRY BEST OF – BOOMDABASH

47 – FORTITUDE – GOJIRA

48 – MILLENNIUM BUG X – PSICOLOGI

49 – PSYCHODONNA – RACHELE BASTREGHI

50 – ASTROWORLD – TRAVIS SCOTT

