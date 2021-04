Classifiche di Vendita Fimi Settimana #15: Guè Pequeno festeggia i primi 10 anni da solista con un doppio primo posto

Gue Pequeno & Dj Harsh con il mixtape Fastlife 4 conquista il primo posto nelle classifiche di vendita Fimi riservate ad album e vinili. Tra i singoli la coppia piazza 4 brani.

Il miglior modo per festeggiare 10 anni di carriera solista.

Ancora al primo posto tra i singoli Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino che, proprio nel giorno in cui si annuncia una data in Valle d’Aosta come apertura del tour, sono primi tra i singoli e in radio.

Ottimo esordio per La Matematica dei Rami di Max Gazzè. Un quarto posto tra gli album e un secondo tra i vinili tutt’altro che scontati. Un risultato che arriva oggi, insieme al nuovo singolo radiofonico Considerando.

Netta ascesa tra gli album per Rosa Chemical che entra nella Top 10.

Scopriamo subito le nuove classifiche di vendita Fimi partendo come di consueto da quella degli album.

CLASSIFICHE DI VENDITA SETTIMANA #15 – ALBUM

Fastlife 4 di Gue Pequeno & Dj Harsh entra direttamente in vetta e ora guida davanti a Madame e i Maneskin.

Buon quarto posto per Max Gazzè, mentre gli Psicologi questa settimana scendono alla #20.

Musica italiana surclassa musica internazionale con uno schiacciante 9 a 1 nella Top Ten e 15 a 5 nella Top 20.

1 – FASTLIFE 4 – GUE PEQUENO & DJ HARSH

2 – MADAME – MADAME

3 – TEATRO D’IRA – VOL. I – MANESKIN

4 – LA MATEMATICA DEI RAMI – MAX GAZZE

5 – SOLO TUTTO – MASSIMO PERICOLO

6 – OBE – MACE

7 – PLAZA – CAPO PLAZA

8 – FAMOSO – SFERA EBBASTA

9 – FOREVER AND EVER – ROSA CHEMICAL

10 – FINE LINE – HARRY STYLES

11 – JUSTICE – JUSTIN BIEBER

12 – FEARLESS (TAYLOR’S VERSION) – TAYLOR SWIFT

13 – GEMELLI – ERNIA

14 – 17 DARK EDITION – EMIS KILLA & JAKE LA FURIA

15 – PERSONA – MARRACASH

16 – OK – GAZZELLE

17 – AHIA! – PINGUINI TATTICI NUCLEARI

18 – AFTER HOURS – THE WEEKND

19 – FUTURE NOSTALGIA – DUA LIPA

20 – MILLENNIUM BUG X – PSICOLOGI

21 – NUDA10 – ANNALISA

22 – ALI – IL TRE

23 – ASTROWORLD – TRAVIS SCOTT

24 – FUORI DALL’HYPE RINGO STARR – PINGUINI TATTICI NUCLEARI

25 – IL RAGAZZO D’ORO-10 ANNI DOPO – GUE PEQUENO

26 – 23 6451 – THA SUPREME

27 – 1969 – ACHILLE LAURO

28 – MR. FINI – GUÈ PEQUENO

29 – HARRY STYLES – HARRY STYLES

30 – VITA VERA MIXTAPE: ASPETTANDO LA DIVINA COMMEDIA – TEDUA

31 – I MORTALI² – COLAPESCE, DIMARTINO

32 – PLAYLIST LIVE – SALMO

33 – PETRICHOR – MR.RAIN

34 – BV3 – BLOODY VINYL

35 – IL BALLO DELLA VITA – MANESKIN

36 – COLPA DELLE FAVOLE – ULTIMO

37 – CREPE – IRAMA

38 – AM – ARCTIC MONKEYS

39 – SPIRITO – LITFIBA

40 – SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON – POP SMOKE

41 – EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO) – GEOLIER

42 – WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – BILLIE EILISH

43 – DON’T WORRY BEST OF – BOOMDABASH

44 – AMARAMMORE – NEFFA

45 – QVC9-QUELLO CHE VI CONSIGLIO 9 – GEMITAIZ

46 – MAXTAPE – NERONE

47 – RE MIDA (AURUM) – LAZZA

48 – NEVERMIND – NIRVANA

49 – DNA DELUXE X – GHALI

50 – MERIDIONALE – AIELLO

