Max Gazzè: dal 16 aprile in radio il nuovo singolo “Considerando” (Testo e Audio)

Sarà in radio dal 16 aprile il nuovo singolo di Max Gazzè Considerando, secondo estratto dall’album La Matematica dei Rami (Virgin Records / Universal Music), uscito la scorsa settimana.

La pubblicazione del progetto è stata salutata dal cantautore romano con un post sui social.

“L’album ‘La matematica dei rami’ è finalmente uscito.

Spero che ascoltandolo vi arrivino i sorrisi, le gioie e tutta la passione delle settimane trascorse al Terminal 2 Studio.

Una bellissima condivisione,

da oggi anche con voi.”

Considerando è la traccia che apre il progetto e si può considerare come un inno alla vita. Un brano in cui si possono trovare le suggestive riflessioni sulle diverse possibilità della vita. Musicalmente si caratterizza per una ritmica ricca ed epica valorizzata dalla drum machine dopo un avvio di chitarra tintinnante, mentre la voce di Gazzè esplode aperta e passionale.

MAX GAZZÈ CONSIDERANDO – IL TESTO

Testo e Musica di: Daniele Coro, Diego Mancino, La Camba

Potremmo vivere felici e stare a un passo dal peccato

Magari farci del male, finire e ricominciare

Potremmo perdere la testa e fare un sacco di stronzate

Essere il dente che duole, metti gli occhiali da sole

C’è chi si ferma e crede solo alla realtà

Chi chiude gli occhi e fa l’amore

Considerando l’ottimismo, quel passaggio necessario a compensare la realtà

Considerando un eufemismo, dare un senso di equilibrio a questa non felicità

Considerando l’attrazione che non riesco a trattenere ad ogni tua fragilità

Semplicemente vivere

È un grado sopra il limite

Potremmo cedere alle tentazioni e alla diplomazia

Vendere l’anima al diavolo, parlare in modo sarcastico

C’è chi si perde e vede solo la realtà

E chi non sa cos’è l’amore

Considerando l’ottimismo, quel passaggio necessario a compensare la realtà

Considerando un eufemismo, dare un senso di equilibrio a questa non felicità

Considerando l’attrazione che non riesco a trattenere ad ogni tua fragilità

Semplicemente vivere

È un grado sopra il limite

C’è chi si perde e vede solo la realtà

Chi non sa più cos’è l’amore

Semplicemente vivere

Semplicemente vivere

È un grado sopra il limite