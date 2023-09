Classifiche di vendita FIMI settimana 35: Tedua e The Kolors sono ancora al comando mentre Taylor Swift regna nei vinili

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 35 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 25/08/2023 al 31/08/2023.

Undicesima settimana non consecutiva in vetta alla classifica di vendita album per Tedua. Il dominio della sua La Divina Commedia potrebbe però durare ancora solo una settimana. Dall’8 settembre sono infatti tanti i nuovi dischi in arrivo che stanno generando attesa. Tra questi quelli di Ligabue, Coez & Frah Quintale e Annalisa.

Il domino della Top 10 è sempre schiacciante da parte do Sony Music che ha due dischi nelle prime due posizioni e sei in totale nella Top 10. Tre per Universal Music e 1 per Ada, la divisione di distribuzione di Warner Music Italy.

In vetta alla classifica singoli si conferma per l’ottava settimana consecutiva “Italodisco” dei The Kolors. La parte del leone la fa Warner Music con sei brani (di cui uno di Ada).

Podio tutto internazionale nei vinili dove Taylor Swift è presente con ben quattro album.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.