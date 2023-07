Classifiche di vendita FIMI settimana 30: continua il testa a testa tra Sony e Warner che dominano rispettivamente le charts album e singoli

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 30 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 21/07/2023 al 27/07/2023.

E il primo posto in classifica di Tedua viene confermato per l’ottava settimana consecutiva così come quello nei singoli dei The Kolors che sono alla numero #1 con Italodisco per la terza settimana consecutiva.

Tutto stabile nelle prime posizioni della charts degli album con Sony Music Italy che continua ad occupare quattro posizioni in Top 5. Si ferma alla #45 invece l’EP, fuori solo in digitale, di Ultimo intitolato Ultimo Live Stadi 2023 – Ep e contenente l’inedito Paura mai. Il brano si ferma invece alla #77 nella classifica singoli.

E se negli album continua il dominio della Sony nei singoli è sempre Warner Music Italy ad avere la meglio con sei brani in Top 10 di cui tre sempre stabili sul podio.

Da notare che, a quasi sei mesi dalla fine di Sanremo 2023, resistono in Topo 100 ancora sette brani di cui uno in Top 20 (Lazza) e quattro in Top 50.

Chiudiamo infine con i vinili dove le prime tre posizioni sono occupate da tre nuove entrate.