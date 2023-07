Ultimo presenta a sorpresa nella terza data all’Olimpico l’inedito “Paura mai”

Ultimo Paura mai testo e significato del brano inedito che il cantautore ha presentato a sorpresa durante la terza e ultima data allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo questi tre appuntamenti che hanno radunato oltre 200.000 persone e che hanno visto ospite anche Antonello Venditti, il cantautore si sposterà a Milano. Nel 2024 invece l’artista arriverà anche a Napoli con il suo show. Ecco le date già in calendario.

1 luglio – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil

7 luglio – Roma @ Stadio Olimpico

8 luglio – Roma @ Stadio Olimpico

10 luglio – Roma @ Stadio Olimpico

17 luglio – Milano @ San Siro

18 luglio – Milano @ San Siro

DATE NEGLI STADI 2024

8 giugno – Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

Ultimo Paura mai significato del brano

Come dicevamo in apertura di questo articolo Ultimo nella terza data a Roma ha voluto regalare ai suoi fan un brano inedito intitolato Paura mai.

Per il momento il cantautore non ha svelato se e quando la canzone uscirà sulle piattaforme e se il pezzo sarà inserito nella tracklist della versione digitale dell’ultimo disco, Alba.

In Paura mai Ultimo racconta le sue paure più intime, paure che spesso sono le stesse dei suoi coetanei, di chi sta crescendo, e le esorcizza attraverso una canzone.

Ultimo paura mai testo

Ho paura che la vita passi e che non possa

vivere come vorrei o come voglio

Ho paura di sentirmi libero, ma in gabbia

che quello che perdi per strada poi non torna

Ho paura che un amico un giorno non risponda

lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza

Ho paura del silenzio in stanza

di te che mi ami e non è più abbastanza

Ho paura che mia madre un giorno di novembre

mi guardi piangendo, ma senza dire niente.

Questa vita che dal monte ride e se ne fotte

di un mondo che brucia e non trova le risposte

Ho paura del riflesso in uno specchio in vetro

Perché mi guardo e giuro adesso non mi vedo.

Ho paura senza lei.

Eppure sai, non ho paura,

paura mai di guardarmi dentro, quando è buio fuori,

quando tutto è spento, ma troverò i colori

e se avrò paura io so che è normale

questa vita passa, ma non scompare

ma non scompare.

Ho paura di volere un figlio troppo presto

oppure che arrivi, ma quando sono vecchio

che io sia diventato un altro nel frattempo

magari quel vecchio cantante di successo

ho paura di un futuro vuoto,

di cucinare per me solo

della tv di notte appesa

per non sentirmi solo in casa

Eppure sai, non ho paura,

paura mai di guardarmi dentro, quando è buio fuori,

quando tutto è spento, ma troverò i colori

e se avrò paura io so che è normale

questa vita passa, ma non scompare

ma non scompare.

Paura mai di guardarmi dentro, quando è buio fuori,

quando tutto è spento, ma troverò i colori

e se avrò paura io so che è normale

questa vita passa, ma non scompare,

ma amico non scompare.