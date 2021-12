Classifiche di vendita FIMI album e vinili settimana 52: Michael Bublè primo con “Christmas”. Sergio Sylvestre primo tra gli italiani natalizi!

Classifica album e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 52

Eh niente, nemmeno i migliori artisti italiani, da Gué a Marracash passando per Blanco e Marco Mengoni, nulla possono contro le canzoni di Natale. Christmas di Michael Bublé, uscito nel 2011 balza in vetta alla classifica italiana. Alla #9 troviamo invece Merry Christmas di Mariah Carey, regina nei singoli. E poi ancora album di Natale…

Alla #41 Sia, alla #42 Nathan King Cole, alla #57 Justin Bieber, alla #73 Sergio Sylvestre (primo tra gli italiani), #74 Robin Williams, #78 Laura Pausini, #83 Mario Biondi, #87 Il Volo e #88 Frank Sinatra.

Per quel che riguarda i vinili sono sempre un ottimo regalo di Natale e infatti il 33 giri più venduto in Italia dal ritorno in commercio del vinile, The Dark Side of the moon dei Pink Floyd, torna al primo posto.

