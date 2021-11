Classifiche vendita FIMI album e vinili settimana 46.

Questa settimana debuttano al vertice della classifica Vasco Rossi col nuovo album Siamo qui e Madman con MM Vol. 4.

In Top 10 anche la nuova entrata dei Modà Buona fortuna parte prima.

Resistino ai primi posti Blanco, Ultmo e Salmo che perdono una posizione rispetto alla settimana precedente.

