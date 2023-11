Classifiche di vendita FIMI 45: Guccini debutta secondo in album e vinili con il solo supporto fisico. Mida nella Top 20 dei singoli

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 46 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 10/11/2023 al 16/10/2023.

Si confermano al primo posto per la seconda settimana consecutiva Salmo e Noyz Narcos con “Cvlt“, album che è stato certificato con il disco d’oro in una solo settimana. Debutta al secondo posto, un grande traguardo visto che l’album è fuori solo in formato fisico, “Canzoni da osteria” di Francesco Guccini. Ingresso in top 20 per l’album di Nello Taver mentre male male i disco di Neves17 che entra alla #96.

Da notare infine come l’effetto dell’arrivo del nuovo album di Sfera Ebbasta (“X2VR“, fuori dal 17 novembre) abbiamo riporta in classifica, alla #50, l’album d’esordio “XDVR“.

Passando alla classifica singoli al primo posto, per la quinta settimana consecutiva, c’è “Everyday” di Takagi & Ketra con Anna, Geolier e Shiva, seguiti da Iñigo Quintero e Angelina Mango.

Ottimo esordio per “ROSSOFUOCO” di Mida, da Amici 23, che entra alla #20. L’unico altro inedito del programma in presente in Top 100 è quello di Petit alla #72.

Nei vinili stabili ancora Salmo & Noyz Narcos mentre debuttano alla #2 Francesco Guccini e alla #3 Naska con la deluxe de La Mia Stanza.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.