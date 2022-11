Classifiche di vendita FIMI settimana 46: Tiziano Ferro debutta primo negli album. Cinque vinili dei Verdena in classifica

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 46 del 2022.

Ecco le classifiche FIMI dal 11/11/2022 al 17/11/2022).

Podio tutto nuovo questa settimana per quel che riguarda gli album. Tiziano Ferro con Il mondo è nostro debutta al primo posto seguito da Bruce Springsteen e Louis Tomlinson. Il terzo capitolo di Buona fortuna dei Modà entra in ottava posizione.

Alex, dopo il debutto alla #5 scende alla #32. Riesce a far meglio quindi di Luigi che nella seconda settimana dall’uscita occupava la numero #60. Male il cofanetto su Loredana Bertè, Reloaded, che si ferma alla #77.

Per i singolo rimangono in testa zarrap & Quevedo mentre Alessandra Amoroso, alla #62, è la più alta nuova entrata della settimana.

Tiziano, a parte il rientro con Il singolo La vita splendida, riesce a entrare in classifica solo con Addio amore mio alla posizione #98.

Nei vinili come avviene quasi sempre comanda la musica internazionale con Louis Tomlinson e Springsteen davanti a Tiziano Ferro. Entra in Top 20 ben 5 album dei Verdena appena ristampati in vinile.

