Classifiche di vendita FIMI settimana 35: dove Madonna non è riuscita arrivano i Muse… Lazza perde la prima posizione

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 35 del 2022.

Settimana ancora relativamente calma in attesa delle prime nuove uscite italiana. Negli album c’è subito una novità… si interrompe, almeno per il momento, il dominio alla #1 di Sirio di Lazza. Dove Madonna non è riuscita ce l’hanno fatta i Muse.

Nei singoli, come già avvenuto in radio, Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari scalza dalla vetta La dolce vita mentre è un tiepido debutto quello di Elton John con Britney Spears. Per loro posizione numero #83.

Sia il disco che il singolo di Bad Bunny fanno un balzo in avanti con il primo che arriva alla #6 e il secondo che entra in Top 20.

Tante le nuove entrate, quasi tutte internazionali, nei vinili. Fanno eccezione Lucio Dalla e T’Appartengo di Ambra.

Andiamo a scoprire le classifiche. Clicca in basso su continua.