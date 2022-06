Classifiche di vendita FIMI settimana 25: è di Albe il peggior esordio tra i dischi di Amici 21. Lazza ritorna primo e… sorprende Dargen D’Amico

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 25 del 2022.

Come da titolo iniziamo parlando proprio di Amici di Maria De Filippi visto che questa settimana fa il suo esordio in classifica il quarto e ultimo progetto discografico legato al programma, l’omonimo EP di Albe che ottiene il peggior risultato tra gli album di Amici 21. Se Luigi e Alex infatti hanno esordito al primo posto della classifica album, Sissi si era piazzata al debutto all’undicesimo. Albe invece si ferma alla #13 in una settimana dove, tra l’altro, Jake La Furia a parte, non ci sono grandi nuove uscite.

Rimanendo nel campo Amici, anche grazie alle numerose date instore, Luigi rimane stabile alla #4 mentre Alex scende alla #12.

Per quel che riguarda la classifica singoli stabile in vetta La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, seguita da Shakerando di Rhove e dai Pinguini Tattici Nucleari con Giovani wannabe. Per trovare la più alta nuova entrata della settimana bisogna scendere fino alla #14 dove è presente Lei della Baby Gang feat. Benè.

Il podio della classifica vinili invece, anzi tutte le prime sette posizioni, sono occupate da dischi internazionali con The Smile al primo posto.

