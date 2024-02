Classifiche di vendita FIMI 06-2024: in tre giorni le canzoni di Sanremo 2024 conquistano la Top 10

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 6 del 2024.

Ecco le classifiche FIMI dal 02/02/2024 al 08/02/2024.

In attesa delle novità sanremesi in fatto di album Sfera Ebbasta riprende la prima posizione a discapito dei Club Dogo. Sanremo riporta in classifica anche l’ultimo album di Irama, “Il giorno in cui ho smesso di pensare“.

Nella classifica dei singoli Amadeus parte col botto con tutti e 30 le canzoni in gara in Top 100 e ben 25 in Top 50. Le canzoni di Sanremo conquistano le prime 12 posizioni con Geolier, Annalisa e Mahmood sul podio.

Un risultato in realtà leggermente inferiore, a livello di presenza in classifica, rispetto a Sanremo 2023 quando le 28 canzoni in gara entrarono tutte in Top 50 con 14 nelle prime posizioni.

La classifica del supporto fisico è guidata per la seconda settimana consecutiva dagli 883.

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.