Classifiche di vendita FIMI settimana 34: Artie 5ive continua a salire, Alfa punta al podio!

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 34 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 18/08/2023 al 24/08/2023.

Nona settimana non consecutiva alla numero #1 per La Divina commedia di Tedua. Dopo l’ingresso in Top 5 Aspettando la bella vita di Artie 5ive continua a salire e si porta alla numero #8.

Sony Music Italy continua ad avere sei album in Top 10 di cui due sul podio.

Nei singoli continua il dominio dei The Kolors, primi da sei settimane consecutive mentre Alfa si porta ad un passo dal podio con la sua bellissimissima <3.

Nei vinili ancora al comando i Pink Floyd mentre Taylor Swift è presente nella Top 20 con ben tre album.

Chiudiamo infine con i vinili dove le prime tre posizioni sono occupate da tre nuove entrate.