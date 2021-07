CLASSIFICA DI VENDITA FIMI SINGOLI SETTIMANA 29: Blanco & Sfera Ebbasta scalzano “Mille” dalla vetta

Come ogni venerdì, dopo la classifica FIMI album e vinili (vedi qui) tocca a quella relativa ai singoli.

Grande novità in vetta questa settimana… il dominio incontrastato di Mille del magico trio Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti è interrotto dalla coppia formata da Blanco & Sfera Ebbasta con la loro Mi fai impazzire.

Ad un passo dal podio invece la rivelazione dell’estate… parliamo di Makumba di Noemi & Carl Brave che, settimana dopo settimana, ha preso il volo.

Da segnalare la risalita in Top 20 di Notti in bianco di Blanco ma anche Rkomi presente con tre brani in Top 20.

Clicca in basso su continua per la Top 50 dei singoli più venduti in Italia nella classifica vendita singoli FIMI della settimana 28.