Classifica di vendita FIMI album e vinili settimana 6: Rkomi ancora in vetta… la compilation del Festival e Fabrizio Moro le più altre nuove entrate della settimana

Classifica album e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 6 del 2022.

Sono pochi gli album degli artisti di Sanremo 2022 ad essere usciti. Tra loro Rkomi con una nuova edizione del disco Taxi Driver (per ora solo in digitale ma in arrivo settimana prossima in fisico), Fabrizio Moro che debutta in Top 10 e Ditonellapiaga alla #21. Entrata sul podio invece per la compilation del Festival.

L’effetto Festival fa però rientrare in classifica diversi precedenti degli artisti in gara tra cui Irama, Mahmood e Rkomi.

Entra alla #58 l’antologia di Giovanni Truppi. Nei vinili i Måneskin tornano alla #1.

