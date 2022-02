Classifica di vendita FIMI album e vinili settimana 5: Rkomi e Blanco tornano in vetta. Verdena primi nei vinili

Classifica album e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 5 del 2022.

Ritorno al primo posto della classifica album Taxi driver di Rkomi, il disco più venduto del 2021 ora arricchito di nuovi brani inediti (e in arrivo anche in versione fisica con il brano di Sanremo 2022).

Effetto Sanremo anche per Blanco (che poi il Festival lo ha vinto con Mahmood) che risale alla #2. Ingresso in Top 10 per SLF.

In discesa tutte le nuove entrate della scorsa settimana. Perde alla seconda settimana quasi 30 posizioni Wayne Santana che al debutto era entrato in Top 10. Resiste in Top 30 Il Pagante e in Top 40 Niko Pandetta.

