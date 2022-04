Classifica di vendita FIMI singoli settimana 14: sei brani di Sanremo 2022 ancora in Top 10… non decolla la nuova di Sangiovanni

Classifica singoli FIMI settimana 14 del 2022.

Questa settimana podio immutato rispetto alla scorsa Chart. Sono nove i brani di Sanremo 2022 che resistono nella Top 50 di cui sei ancora in Top 10. L’uscita del nuovo disco di Luchè gli permette di entrare in classifica con nove brani ma nessuno di questi in Top 10. Da notare come Sangiovanni, sul podio con Farfalle, non riesca a spiccare il volo con il nuovo singolo. E la prossima settimana si prepara a invadere le classifiche Lazza….

