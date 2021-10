Classifica di vendita FIMI album & vinili settimana 41: ri-debutto sul podio per Deddy

Salmo per la seconda settimana è in testa alle classifiche FIMI: il nuovo album FLOP, uscito venerdì 1 ottobre e già certificato disco d’oro, è ancora l’album più venduto della settimana e mantiene la posizione #1 anche della classifica FIMI dei vinili. Nel frattempo Il singolo “KUMITE” è nuovamente #1 nella classifica dei brani.

Nella classifica album Salmo resta davanti a Blanco e al suo Blu Celeste in seconda posizione. Completa il podio Il Cielo contromano su Giove di Deddy, che con un balzo di ben 63 posizioni passa dalla 66 alla 3 (stiamo parlando in realtà della ri-edizione di Il Cielo contromano, il suo primo disco uscito lo scorso maggio).

Nel frattempo Salmo domina anche la classifica dei vinili più venduti della settimana n 41 in Italia. Dietro di lui, in ordine The Dark side of the Moon dei Pink Floyd e La Voce del Padrone di Franco Battiato.

