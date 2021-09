Classifica di vendita FIMI album & vinili settimana 35: Kanye West debutta in vetta... sul podio anche J-Ax

Classifica FIMI album settimana 35 – 2021.

Dopo diverse settimane al numero #1 Rkomi cede il posto al nuovo album di Kanye West, un disco che sta riscuotendo un grande successo in tutto il mondo. Taxi driver scende quindi alla seconda posizione riuscendo a fermare alla #3 l’ingresso di J-Ax e del suo Surreale.

Debutta in Top 10 anche Delinquente di Baby Gang mentre il Best of di Emma, dopo solo 10 settimane, è già quasi fuori dalla Top 100.

Qui, forse, servirebbe una riflessione su quanto possano essere interessanti per il pubblico i Best, anche se con nuove versioni dei brani, nel momento in cui con i servizi streaming, anche tutta la musica degli anni precedenti è a portata di mano.

Da notare infine come la questione sulla copertina di Nevermind dei Nirvana (il bambino ritratto sulla cover, oggi adulto, vorrebbe rimuovere o censurare le sue parti intime) fa balzare in alto il disco di ben 45 posizioni… effetto compriamola che può prendere valore (difficile contando quanto ha venduto nel mondo quel disco).

