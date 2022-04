Classifiche di vendita FIMI album e vinili settimana #13: Fabri Fibra ancora primo ma Ultimo, in acustico, risale sul podio. E ancora… tre debutti disastrosi!

Classifica di vendita album e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 13 del 2022.

Fabri Fibra riesce in una settimana povera di uscita a mantenere il primo posto in classifica anche se Ultimo, grazie all’uscita di Solo – Home Piano Session, risale fino alla #2. Due nuove entrate internazionali in Top 10, si tratta dei nuovi progetti dei Placebo e di Machine Gun Kelly.

Debutto in Top 20 per Gianni Bismark mentre va malissimo per l’album di Cor Veleno con i Tre Allegri Ragazzi Morti che entra alla #91, per Axos (alla #94 con Manie) e per Enrico Ruggeri al 100esimo posto con La rivoluzione.

