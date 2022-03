Ultimo: l'inedito "Equilibrio mentale" lancia un disco davvero speciale...

Ultimo da Equilibrio mentale testo del nuovo brano che da vita a Solo Home session. Negli scorsi mesi Ultimo ha spesso parlato di salute mentale e degli effetti che pandemia e Lockdown hanno avuto sulle persone, giovani e meno, sottolineando come questo tema in Italia purtroppo sia spesso ignorato, trattato quasi con vergogna.

Da qui nasce l’idea del suo nuovo progetto Solo Home Session. Del resto l’ultimo disco del cantautore, Solo, lanciato lo scorso mese di ottobre, ha dentro di sé tante storie che raccontano il disagio provato dall’artista che si è trovato dall’essere in procinto dal partire per una grande avventura live negli stadi, il sogno di ogni cantautore, ad essere come tutti noi chiuso in casa con il contatto umano ridotto all’essenziale.

E di questo c’è una canzone che ne parla nello specifico l’inedito Equilibrio mentale.

Ultimo Equilibrio Mentale

È proprio da nuovo questo brano che nasce in Ultimo l’esigenza di proporre alcune canzoni del suo ultimo disco, sei per l’esattezza, in una versione più intima. Ecco come lui stesso ha annunciato l’uscita di Solo Home Session, prevista per venerdì 25 marzo, sui social…

Equilibrio mentale è una canzone che ho avuto bisogno di scrivere come richiesta d’aiuto.

Come quando un bambino al buio dice “mamma” per sentirsi al sicuro.

È il bisogno di sapere che dall’altra parte c’è qualcuno che mi ascolta, che capisce come sto e non lo giudica.

Ho vissuto questi anni con un umore altalenante e tuttora mi capita.

Un momento sto bene e il momento dopo non ci riesco.

Questa condizione alla lunga ti fa sentire vuoto e soprattutto senza un equilibrio mentale, senza un ritmo giornaliero che ti lasci in pace con te stesso.

È una canzone che ha una sua missione.

L’ho scritta per aiutare chi ha perso la via o chi non l’ha mai trovata.

Allo stesso tempo, nel ritornello dico “da solo non ce la farò”, perché per quanto io abbia scritto della solitudine con SOLO e continui a pensare che la solitudine serva, noi siamo fatti per condividere le nostre frustrazioni ed emozioni, e quindi mi piace pensare che questa canzone chiuda il capitolo di SOLO, anche come mio percorso umano.

La solitudine aiuta a ritrovarsi, ma non può essere per sempre.

Con Equilibrio mentale sento di aver chiuso il cerchio.

Ho voluto che ad accompagnarla ci fossero 6 brani di SOLO nella loro forma più essenziale, pianoforte e voce.

Solo pianoforte e voce per queste nuove versioni dei brani registrati all’interno di una villa sul Lago di Como, che ha contribuito a conferire alle canzoni un’atmosfera unica, difficilmente rintracciabile in uno studio di registrazione.

Solo Home session sarà disponibile sia in digitale che, in esclusiva su Amazon, in una versione limitata di 5.000 copie autografate con doppio cd: la versione originale del disco e il disco con le versioni in acustiche e l’inedito Equilibrio mentale.

Ultimo acquista ora Solo Home Piano Session

Questa la tracklist del secondo disco:

Equilibrio mentale Il bambino che contava le stelle – Home Piano Session Solo – Home Piano Session Isolamento – Home Piano Session Niente – Home Piano Session Quel che filo che ci unisce – Home Piano Session Sul finale – Home Piano Session

ULTIMO Equilibrio mentale testo e audio

In arrivo il testo completo…

Amore dammi la tua mano

perché da solo non ce la farò

Io che ho sudato per un piano

che per destino non realizzerò

Amore dammi la tua mano

che sto crollando dentro i miei perché

Vedo le luci da lontano, devo resistere

Il mio equilibrio mentale

si sgretola solo mentre affogo nel mare

accanto non c’è nessuno…”