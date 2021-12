Classifiche di vendita FIMI album e vinili settimana 51: a pochi giorni dal 2022 Marracash si riprende la vetta in entrambe le classifiche

Classifica album e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 51.

Dopo una sola settimana di dominio Guè scende in seconda posizione perché Marracash si riprende per la terza volta la vetta negli album e per la seconda nei vinilicash

Giancane. Resiste stabile alla #3 Marco Mengoni e i Måneskin ritornano in top 10.

Tra i debutti troviamo alla #56 il disco dei 2ND Roof, alla #60 Cinzia di Rasty Kilo e alla #83 Strappati lungo i bordi di Giancane artista della colonna sonora della serie Netflix di Zerocalcare. Il cantautore debutta anche nella Top 20 dei vinili.

