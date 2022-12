Classifiche di vendita FIMI settimana 49: doppio debutto alla #1 per i Pinguini Tattici Nucleari. Le canzoni di Natale invadono le charts

Classifica album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 49 del 2022.

Ecco le classifiche FIMI dal 02/12/2022 al 08/12/2022).

In un mondo comandato dallo streaming e dal rap i Pinguini Tattici Nucleari riescono ad entrare al primo posto con il loro ultimo album, Fake news. Ora sarà curioso vedere la resistenza dell’album rispetto ai dischi dei rapper come Shiva ed Ernia. Sorprende anche la resistenza del nuovo album di Francesco Guccini, Canzoni da intorto, nella Top 5. Ricordiamo che il disco è disponibile solo in versione fisica.

Da segnalare anche X2 Deluxe di Sick Luke alla #6, la salita dell’immancabile disco di Natale di Michael Bublé alla #8 e la discesa, ad un mese dall’uscita, del disco di Tiziano Ferro alla #15. Debutta alla #12 invece il primo album con BMG di Niccolò Fabi mentre il Best of di Nek, 5030, no riesce ad agguantare la Top 20 (posizione #21).

Nei singoli continua a guidare Quevedo davanti ai Pinguini Tattici Nucleari e Shiva. La più alta nuova entrata è il nuovo singolo di Tedua alla #15. I Pinguini Tattici Nucleari piazzano cinque nuove canzoni in Top 50.

Sono 14 i brani natalizi che rientrano questa settimana nella Top 100: da John Lennon a Dean Martin, da Gaia a Sia.

Anche nei vinili la #1 è dei Pinguini Tattici Nucleari davanti a Guccini e ai Pink Floyd.

Puoi scoprire le classifiche cliccando in basso sulla voce corrispondente.