Classifiche di vendita FIMI settimana 3: esce Guè ed è subito primo ovunque

Classifica album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 3 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 13/012023 al 19/01/2023.

Nuovo cambio della guardia in vetta alla classifica degli album più venduti con il debutto in prima posizione di Madreperla di Guè. Chiudono il podio Geolier e Shiva mentre la sorpresa è il debutto di Nove chiamate di Medy in Top 10.

Se fino ad adesso ci si andava con i piedi di piombo, ora non si può non considerare allarmante la situazione dell’ultimo disco di Tiziano Ferro che, nonostante la promozione, scende di altre 25 posizioni e, a due mesi dall’uscita, si colloca alla #72.

Nella classifica singoli Guè entra al primo posto e precede i singoli di Bizarrap.

