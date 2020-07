La classifica dei vinili più venduti in Italia nel primo semestre 2020 premia ancora una volta uno degli album più belli e conosciuti della storia della musica, ovvero The Dark Side of The Moon dei Pink Floyd.

L’album votato come il migliore dell’anno dal Club Tenco (ne abbiamo parlato Qui), ovvero CIP! di Brunori SAS, si ferma alla #2.

Dopo album e singoli è giunto il momento di scoprire la classifica relativa ai vinili.

CLASSIFICA VINILI PIÙ VENDUTI – PRIMO SEMESTRE 2020

I Led Zeppelin occupano la #20 e #19 con le raccolte contrassegnate con I e IV. Alla #18 lo storico album The Doors, mentre alla #17 il disco di Ozzy Osbourne Ordinary Man.

I Pinguini Tattici Nucleari con il fortunato album Fuori dall’Hype Ringo Starr conquistano la #15, preceduti da Abbey Road dei Beatles. Greatest Hits II dei Queen occupa la #14.

Alla #13 Travis Scott con Astroworld, mentre alla #12 troviamo ancora i Queen con Bohemian Rhapsody. Marracash, primo nella classifica degli album, occupa la #11 con Persona.

Apre la Top Ten Back To Black di Amy Winehouse, preceduto alla #9 e alla #8 Wish You Were Here dei Pink Floyd e Legend di Bob Marley & The Wailers.

Alla #7 Greatest Hits II dei Queen e alla #6 Nevermind dei Nirvana. Alla #5 The Wall dei Pink Floyd, mentre alla #4 ottimo piazzamento di Gemelli di Ernia, album uscito a giugno 2020 (Qui la nostra videointervista).

Sul podio alla #3 Fabrizio De André E Pfm. Il Concerto Ritrovato, alla #2 CIP!, l’album di Brunori SAS e in vetta The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.