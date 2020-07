La FIMI ha reso note le classifiche di vendita relative al primo semestre 2020. Partiamo quindi con quella degli album più venduti in Italia.

Una classifica che vede il rap occupare ben cinque posizioni nella Top 10.

Tra gli artisti, italiani e internazionali, con più presenze nella Top 100 troviamo Ultimo e Tedua (3), Gué Pequeno, Marracash, Carl Brave, Franco126, Sfera Ebbasta, Vasco Rossi, Gemitaiz, Coez, Ernia, Lady Gaga, Ed Sheeran e i Pink Floyd.

La musica italiana vince nettamente su quella internazionale. Tutte le prime 20 posizioni della classifica sono infatti occupate da album di artisti italiani.

Tra le case discografiche il dominio è nettamente in mano alla Universal Music Italy con ben 46 presenze in classifica (con la la sottodivisione della Island Records a guidare con un grande distacco).

Segue la Sony Music Italy con 23 e, tra le major, Warner Music con solo 11 presenze.

Tra le indipendenti: Carosello Records (4), Honiro, Believe, Thaurus, Bomba Dischi (3), Artist First, Sto Records (2) e BMG, Maciste Dischi e Undamento (1).

Ma partiamo con le classifiche, quest’anno un po’ anomale visto il blocco dovuto al Coronavirus che ha danneggiato molto anche la promozione, e di conseguenza le vendite, dei dischi legati a Sanremo 2020.

ALBUM PIÙ VENDUTI IN ITALIA – PRIMO SEMESTRE 2020

Dati dal 27 dicembre 2019 al 25 giugno 2020 (in grassetto i dischi italiani. In grassetto blu gli album di Sanremo 2020).

100. Mainstream – Calcutta

99. Paninaro 2.0 – Il Pagante

98. Liberato – Liberato

97. Santeria Voodoo Edition – Marracash & Gué Pequeno

96. Nonostante tutto – Gemitaiz

95. Love – Thegiornalisti

94. Arte – Mambolosco

93. Please Excuse me for being antisocial – Roddy Rich

92. Supereroe – Bat Edition – Emis Killa

91. ? – XXXTentacion

90. Vascononstop – Vasco Rossi

89. Gioventù bruciata – Mahmood

88. Pugili fragili – Piero Pelù

87. Ex Voto – Aiello

86. Io sono Fasma – Fasma

85. Platinum Collection – Queen

84. Orange County California – Tedua

83. A star is born – Lady Gaga & Bradley Cooper

82. La bella musica – Vegas Jones

81. Sfera Ebbasta – Sfera Ebbasta

80. Sinatra – Gué Pequeno

79. Aletheia – Izi

78. YHLQMDLG – Bad Bunny

77. Mowgli il disco della giungla – Tedua

76. Polaroid 2.0 – Carl Brave X Franco126

75. Faccio un casino – Coez

74. Fortuna – Emma

73. The Wall – Pink Floyd

72. ÷ – Ed Sheeran

71. Davide – Gemitaiz

70. Gigaton – Pearl Jam

69. 68 (till the end) – Ernia

68. Notti brave – Carl Brave

67. Dove gli occhi non arrivano – Rkomi

66. Scusate se esistiamo – Dani Faiv

65. Stanza singola – Franco126

64. D.O.C. – Zucchero

63. Masini+1 30th Anniversary – Marco Masini

62. Potere (il giorno dopo) – Luché

61. The Dark Side of the mood – Pink Floyd

Clicca su continua per continuare a salire nella classifica degli album più venduti in Italia nel primo semestre 2020.