Island Records Italia batte tutti. Con la fine dell’anno FIMI/GfK hanno rilasciato le classifiche di vendita di album (la trovate qui), singoli (qui) e vinili (presto in arrivo).

All Music Italia ha deciso di approfondire il discorso allargandolo anche alle case discografiche, siano esse major o etichetta indipendenti. Per stilare questo riassunto/classifica abbiamo tenuto conto di quelle che sono le reali etichette discografiche secondo i dati rilasciati dalla FIMI e non dei distributori degli album. In ogni caso, per fornire dei dati quanto più completi, in questo articolo troverete elencati anche quest’ultimi.

Andiamo subito al sodo… quest’anno Universal Music batte tutti. Sui 100 album presenti nella classifica di fine 2020 infatti ben 38 album la vedono come etichetta. Andando nelle diverse divisioni della major a dominare nettamente è la Island Records guidata da Jacopo Pesce con ben 27 dischi in Top 100 (30 se si conta no le etichette con cui lavorano). Segue Virgin Records con 8, Polydor con 1 album e 2 dischi usciti come Universal Music.

Sony Music Italy vede invece 19 album in Top100 così divisi: 5 dischi per RCA, 8 dischi per EPIC, 2 album per ARISTA, 3 per COLUMBIA e 1 Sony Music. Tra le major infine 15 dischi per la Warner Music: 4 per Atlantic, 3 per Parlophone, 2 per Elektra Records e 6 usciti come Warner Music.

Tra le etichette indipendenti a distinguersi sono Bomba Dischi (3 album), Thaurus (3), Tanta Roba (3) tutte etichette che lavorano con Island Records, Honiro (i tre dischi di Ultimo) e la Tattica di Renato Zero. Presenti, tra le altre anche Carosello Records e la Sto Records di Ghali (con due dischi) e, con un album Visory Records, Artist First, Undamento, Sugar Music, BMG e Maciste Dischi (1 album).

Come dicevamo, a livello di distribuzione la situazione è la seguente:

Universal Music: 45

Sony Music: 23

Warner Music: 18

Believe: 4

Artist First: 4

The Orchard 4

Indipendente mente: 3

Self 2

Audioglobe: 2

E sui singoli? Anche in questo caso la Universal Music è nettamente in testa:

Island Records: 22

Virgin Records: 13

Polydor: 2

Totale Universal Music: 37

Sony Music: 3

Epic: 8

Columbia: 5

Arista: 1

RCA 7

Jive: 1

Sony Music Entertainment: 2

Columbia Local: 1

Totale Sony Music: 28

Warner Music: 9

Atlantic: 4

Elektra Records: 3

Warner Music UK: 2

Totale Warner Music: 18

Honiro: 2

Thaurus: 2

Visory Records: 2

Rec. 118: 2

Artist First: 1

BMG: 1

Carosello Records: 1

Maciste Dischi: 1

Tra l’altro da notare che, guardando la classifica dei singoli, la Universal trionfa anche nel reparto editoriale. Tutti e quattro i singoli al primo posto della Top100 singoli, ovvero Karaoke, A un passo dalla luna, Mediterranea e Superclassico sono di autori di Universal Music Publishing Italy.

Tra l’altro è da segnalare che è il sesto anno consecutivo che il singolo più venduto dell’anno è firmato da autori Universal Music Publishing Italy. Se volete approfondire in questo articolo trovate la nostra classifica degli autori 2020.