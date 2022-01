Classifica Radio EarOne 2021: all’ultimo Purple Disco Machine supera i Coldplay. Marco Mengoni sempre primo tra gli italiani

Classifica Radio 2021 con dati EarOne. Quali sono le canzoni più trasmesse durante l’anno appena concluso? Dopo l’anteprima di qualche settimana fa EarOne, svela il dato definitivo con Purple Disco Machine che supera i Coldplay e si porta in vetta. Marco Mengoni rimane primo tra gli italiani, al quarto posto.

Il monitoraggio della società leader in Italia, ricordiamo, si basa sul monitoraggio di un campione di oltre 180 emittenti, rappresentativo dell’audience radiofonica e televisiva italiana (dati audience Tavolo Editori Radio e Auditel).

I brani italiani sono soltanto 3 in Top 10, 5 in Top 20, 20 in Top 50 e 53 in Top 100.

Dei tre brani italiani in Top 10 due sono hit dell’estate, Ma stasera e Mille, e una arriva da Sanremo 2021, Musica leggerissima. Da notare tra l’altro che il primo in classifica, Purple Disco Machine, è anche il produttore del primo brano italiano nella Chart, Ma stasera di Marco Mengoni.

Clicca in basso su continua per qualche dato in più su Sanremo 2021, i campioni delle vendite e le donne della musica italiana e internazionale.