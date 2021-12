Classifica Radio Earone 2021 parziale: primi i Coldplay, tra gli italiani, ad un passo dal podio, Marco Mengoni

Classifica Radio 2021 con dati EarOne. Quali sono le canzoni più trasmesse durante l’anno che sta per concludersi, come sempre EarOne, prima del dato definitivo disponibile da gennaio, ci da un’anticipazione.

Il monitoraggio della società leader in Italia, ricordiamo, si basa sul monitoraggio di un campione di oltre 180 emittenti, rappresentativo dell’audience radiofonica e televisiva italiana (dati audience Tavolo Editori Radio e Auditel).

Partiamo subito con lo svelarvi che, dati rilevati fino al 19 dicembre, il brano più trasmesso nelle radio italiane nel 2021 è internazionale. Si tratta infatti di Higher Power dei Coldplay.

In realtà quest’anno tutto il podio è internazionale, come del resto è accaduto anche nel 2019 e nel 2020. In seconda posizione troviamo infatti Fireworks di Purple Disco Machine feat. Moss Lena & The Knocks, e a seguire Never Going Home di Kungs.

La prima canzone italiana arriva al quarto posto ed è Ma stasera di Marco Mengoni. Presenti poi nella Top 10 altri due brani nostrani: Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino (5°), Mille di Fedez & Achille Lauro feat. Orietta Berti (9°).

Se invece guardassimo la Top 10 dei soli brani italiani, dopo queste tre canzoni troveremmo Vasco Rossi con Una canzone d’amore buttata via, Cinema di Samuel e Francesca Michielin, La canzone nostra di Mace, Blanco e Salmo, Venere e Marte di Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale, Mi fai impazzire di Blanco & Sfera Ebbasta, Marea di Madame e Makumba di Noemi feat. Carl Brave.

Totalmente assenti dalle prime dieci posizioni i trionfatori nelle vendite (e streaming) dei dischi ovvero Rkomi, Sangiovanni e Måneskin.

Clicca in basso su continua per scoprire la Top 100 completa della Classifica Radio 2021 e altre curiosità.