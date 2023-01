I vinili più venduti nel 2022: Harry Style e Pink Floyd guidano. Primo tra gli italiani è... Noyz Narcos!

Concludiamo il viaggio nelle TOP OF THE MUSIC 2022 di FIMI, ovvero le classifiche di vendita annuali divise per album, singoli e vinili, con quest’ultimo formato da diversi anni tornato di modo… il vinile.

A differenza della altre due charts, Album e singoli, in testa a quella dei vinili c’è un artista internazionale: Harry Styles con Harry’s House, seguito dall’iconico The Dark Side of The Moon dei Pink Floyd. A chiusura del podio c’è Noyz Narcos con Virus.

Clicca in basso su continua se vuoi scoprire la classifica.