La Top 100 dei singoli più venduti nel 2022: trionfo per Sanremo 2022, Blanco, Sfera Ebbasta, Rkomi e, tra le donne, Elodie

Con il 2022 concluso e finite le feste arrivano le TOP OF THE MUSIC 2022 di FIMI, ovvero le classifiche di vendita annuali divise per album, singoli e vinili. Dopo gli album (vedi qui) tocca scoprire la classifica di vendita dei singoli nel 2022.

Quest’anno 325 certificazioni assegnate ai brani tra oro, platino e multiplatino. Significativa anche la crescita dello streaming premium che segna un +23%.

La bella notizia per Amadeus è che ben quattro brani di Sanremo 2022 sono presenti in Top 10 di cui tre in Top 5 tra cui Brividi di Mahmood e Blanco, canzone vincitrice del Festival, al primo posto.

Ma ora è il momento di conoscere la classifica annuale Top Of The Music FIMI/GfK, l’unica a fornire un risultato completo dell’intero anno nei canali fisico, download e streaming premium.

Cliccate in basso per la Top 100 e gli approfondimenti.