Classifica Autori italiani 2020. Dopo la prima parte dell’articolo pubblicata sul nostro sito ad agosto, finito questo funesto 2020 siamo pronti con la classifica definitiva degli autori/compositori (e Producer in caso abbiano partecipato alla scrittura/composizione del brano) più certificati dell’anno.

Chi ci segue fin dall’inizio sa quanto All Music Italia rispetti il ruolo degli autori delle canzoni, co-protagonisti fondamentali del successo di una canzone visto che sono coloro che le danno vita e la adattano agli interpreti (o la costruiscono con i colleghi cantautori e rapper). Un ruolo sempre più importante anche nel nostro paese va ormai anche ai Producer, sempre più protagonisti della scena.

Siti delle certificazioni FIMI, SIAE e Spotify alla mano il metodo per stabilire la classifica è semplice. Sono stati assegnati due punti per ogni disco di platino conquistato dall’autore e 1 punto per ogni disco d’oro. Se un’oro è diventato platino o multiplatino non è stato più conteggiato ai fini della classifica.

Nel conteggio non sono state incluse le canzoni certificare cantate dall’autore stesso, sia in veste di autore unico, che di co-autore. Per esempio Mahmood quando ha scritto le proprie canzoni o Ultimo e Gazzelle.

Ovviamente il conteggio non è stato un’operazione semplice quindi rimaniamo disponibili alla mail redazione@allmusicitalia.it in caso voleste segnalarci qualsiasi possibile errore.

Prima di iniziare andiamo a rammentare come era la situazione della Top 5 a metà agosto.

Davide Petrella Federica Abbate Alessandro Pulga, in arte Marz Stefano Tognini in arte Zef Dario Faini in arte Dardust ( e DRD)

