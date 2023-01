Nel 2022 a dominare in radio Ed Sheeran, Jovanotti, Mengoni, Elisa e Harry Styles. Elodie piazza due brani in Top 10

Canzoni più passate in radio nel 2022, i dati EarOne.

Finito il 2022 e dopo l’anticipazione di dicembre, EarOne ha reso nota la Top 100 dei brani più passati dalle radio Italiane con interessanti risultati che vedono sì l’affermarsi della musica italiana ma, al tempo stesso, nel corso degli ultimi anni due cose non sono cambiate: il basso numero di artisti di etichette indipendenti in Top 100 e la totale assenza di artisti emergenti a cui serve visibilità.

Partiamo da qualche numero statistico. Nel 2022 i brani italiani in Top 100 sono il 53%, percentuale invariata rispetto al 2021.

Canzoni più passate in radio nel 2022, qualche approfondimento

La classifica vede sul podio Lizzo, seguita da Pinguini Tattici Nucleari e da Harry Styles. Ottimo risultato per Elodie che piazza ben due brani in Top 10 confermandosi la più amata dalle radio italiane.

Quindi un brano internazionale in vetta nel 2022. Non di certo una novità visto che, dal 2011 ad oggi, solo per due volte a dominare è stato un brano italiano. Nel 2012 (Tu mi porti su di Giorgia) e nel 2018 (Non ti dico no dei Boomdabash con Loredana Bertè).

Il brano che è stato per più volte alla numero #1 della classifica è La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Per loro ben 8 settimane in vetta. Segue Ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari con 7 settimane e chiude il podio Brividi di Mahmood e Blanco con 4.

Sanremo 2022 è presente in Top 100 con 9 brani su 25 ma nessuno in Top 10. I più alti sono Mahmood e Blanco alla #14 e La Rappresentante di lista alla #15. I meno passati? Massimo Ranieri, Highsnob & Hu, Iva Zanicchi, Yuman e, ultimo, Giovanni Truppi.

Sony Music Italy ottiene il riconoscimento di etichetta con la migliore perfomance, in ambito major, nell’Airplay radio nel 2022. Sony ha totalizzato nei 12 mesi un Market Share di 34,685% e 37 singoli, di cui 7 in condivisione con altre label, in Top 100.

L’etichetta indipendente con la miglior perfomance è la Energy Production con un Market Share del 24,98% e sei singoli presenti nella classifica indipendenti.

Andiamo ora a scoprire la Top 100 dei brani più passati in radio nel 2022 ma anche gli artisti con più brani presenti. Cliccate in basso su continua.