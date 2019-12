In Copertina

Le pagelle del critico musicale ai singolo italiani in uscita il 6 dicembre 2019

Emma, Spagna, Checco Zalone, Giuliano Sangiorgi, Willie Peyote e tanti emergenti.

Tiziano Ferro: nuove date a Milano e Roma per il tour negli stadi italiani

"Accettio Miracoli", il nuovo album di Tiziano Ferro, è un successo, così come il tour. E' stato annunciato che la data di Roma è stata raddoppiata, mentre quella di Milano triplicata.

Anteprima Video: una moderna dichiarazione d'amore nel singolo “L'estate a dicembre” di Patrizio Santo

"L'estate a dicembre" è il singolo di Patrizio Santo presentato alle selezioni di Sanremo Giovani 2019. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Album più venduti del 2019. I dischi di Natale riusciranno a battere Ultimo?

Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Salmo, Vasco Rossi... qualcuno riuscirà a superare il cantautore nel rush finale di Natale?.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 6 dicembre

La fine del 2019 è sempre più vicina, ma c'è ancora tempo per scoprire i nuovi singoli del radio date che ci accompagneranno verso le.

Primo Maggio Next 2020 anticipa la 30esima edizione del Concertone

Aperte le iscrizioni al Contest per artisti emergenti e svelata la giuria della nuova edizione.

Marco Mengoni in pre-order il gioco in scatola di Atlantico. Ecco il concept e come acquistarlo

Il gioco realizzato da Clementoni è stato realizzato con la collaborazione dell'artista e utilizza frasi e concept delle sue canzoni.

Aspettando Sanremo 2020. Viaggio nelle canzoni da riscoprire Ep.2

Continua il viaggio alla scoperta dei brani passati dal palco dell'Ariston che meriterebbero di essere riscoperti.

Diritto di cronaca: il curioso caso di Thomas e dell'intervista che non faremo

Dopo l'ingresso di Thomas nei semifinalisti di Sanremo Giovani abbiamo ricevuto decine di messaggi sui nostri social che chiedevano un'intervista che non faremo mai.

Sanremo giovani 2019: testi e audio di tutte le canzoni degli artisti in gara

I testi e gli audio dei brani di tutti i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani 2019, venti artisti che sognano un posto all'Ariston.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2019

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista agli Urban Strangers: “Al Memo di Milano per l'anniversario del nostro live più bello”

Videointervista di presentazione del live del 7 dicembre al Memo di Milano, in cui gli Urban Strangers torneranno dal vivo e presenteranno un inedito.

Videointervista a Febo: “Ciliegie? Una canzone che fotografa la vita di una persona innamorata”

Arriverà nel 2020 il nuovo album di Febo. "Ciliegie" è il singolo che, dopo "Tokio" e "Rivoluzione Off-Line" anticipa il progetto.

Videointervista ai Canova: “Con Mace e Venerus ci siamo spinti dove non eravamo mai arrivati”

E' uscito "Lento Violento", il nuovo singolo dei Canova, che per l'occasione hanno coinvolto i producer Mace e Venerus.

Videointervista ad Amalia Grè: "Il jazz per me è come il beige, non passa mai di moda"

"Beige" è il nuovo album di Amalia Gré che arriva dopo un lungo periodo di silenzio discografico. Ecco la nostra videointervista di presentazione del progetto.

Videointervista a Pacifico: l'ospite speciale della Settimana Pacifica è...

Mancano pochi giorni al via della Settimana Pacifica, che si svolgerà da lunedì 2 a domenica 8 dicembre al Teatro Filodrammatici di Milano con tanti ospiti.

Videointervista a Mauro Pagani - Note di Viaggio Capitolo 1: venite avanti…

"Note di Viaggio Capitolo 1: venite avanti…" è il titolo dell'album che celebra la carriera di Francesco Guccini, curato da Mauro Pagani. .

Videointervista a Omar Pedrini: “Il rock non morirà per mano della trap!”

Si avvicina per Omar Pedrini il 2 dicembre giorno in cui salirà sul palco del Fabrique di Milano per celebrare lo storico "Viaggio Senza Vento" in un suggestivo Art Rock Party.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Amici di Maria De Filippi. Il cambiamento è istinto di sopravvivenza

Amici 19. Ieri è partita la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra gli artisti scelti per comporre la classe diversi volti (voci) noti che ci hanno spinto ad una riflessione.Il programma, ci sembra giusto sottolinearlo, è un Talent show completamente Made in Italy. A differenza di The Voice o X Factor non...

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 49: Cremonini direttamente primo, Biagio Antonacci sul podio.

Cesare Cremonini sbaraglia la concorrenza e conquista la classifica degli album davanti a Tiziano Ferro. tha Supreme è primo nei singoli, mentre tra i vinili primo Marracash.

Sanremo Giovani 2019 file 15: Eugenio in Via di Gioia

Chi sono gli Eugenio in Via di Gioia, chi ha scritto la loro canzone e tutto quello che c'è da sapere per prepararsi a Sanremo Giovani 2019.

Classifica Radio Earone Settimana 49: a sorpresa irrompe in vetta Cesare Cremonini

"Al Telefono" di Cesare Cremonini è il brano che questa settimana guida la classifica dei brani più trasmessi dalle radio. "In mezzo a questo inverno" di Tiziano Ferro è la più alta nuova entrata.

Alberto Fortis: a Milano per un esclusivo instore di presentazione di "Fortis – 1° OfficiALive"

Verrà presentato al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano "Fortis – 1° OfficiALive", l'album dal vivo che celebra 40 anni di carriera di Alberto Fortis.

Sanremo Giovani 2019 file 13: Shari è la più giovane artista in gara

Chi è Shari, chi ha scritto la sua canzone e tutto quello che c'è da sapere per prepararsi a Sanremo Giovani 2019.

Tiziano Ferro: nuove date a Milano e Roma per il tour negli stadi italiani

"Accettio Miracoli", il nuovo album di Tiziano Ferro, è un successo, così come il tour. E' stato annunciato che la data di Roma è stata raddoppiata, mentre quella di Milano triplicata.

X Factor 2019 live semifinale. Resoconto e pagelle. Arrivano tha Supreme e Ferro

Un'eliminazione inaspettata per l'ultima puntata prima del gran finale.

Beppe Stanco: “Fallo con me”, ideale seguito del singolo estivo “Al primo piano”

E' uscito "Fallo con me", il nuovo singolo del cantautore e produttore Beppe Stanco, che arriva dopo il buon riscontro di "Al primo piano", uscito la scorsa estate.

MUSICA CONTRO LE MAFIE 2019 IL REPORT DELLA terza GIORNATA

Ospiti musicale del terzo appuntamento la cantautrice Maria Antonietta.

Sanremo Giovani 2019 file 14: Libero

Chi è Libero, chi ha scritto la sua canzone e tutto quello che c'è da sapere per prepararsi a Sanremo Giovani 2019.

Virginio vince il premio rivelazione per il video di "Cubalibre" al Roma Video Clip

Per il cantautore in arrivo anche un cameo in una serie tv di Mtv e un brano molto importante nel significato.

Musica Contro le Mafie 2019 il report della seconda giornata e il programma della terza

Tra gli ospiti musicali del secondo giorno anche la cantautrice e attrice Margherita Vicario.

Modà: fuoco e fiamme al Forum per il concerto della riconquista della città (Scaletta)

Una serata speciale per celebrare il ritorno dei Modà al Forum d'Assago dopo 3 anni. Due ore di musica tra ricordi, emozioni e uno sguardo fiducioso verso il futuro.

Album più venduti del 2019. I dischi di Natale riusciranno a battere Ultimo?

Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Salmo, Vasco Rossi... qualcuno riuscirà a superare il cantautore nel rush finale di Natale?.

Sanremo Giovani 2019 file 12: il ritorno di Giulia Mutti

Chi è Giulia Mutti, chi ha scritto la sua canzone e tutto quello che c'è da sapere per prepararsi a Sanremo Giovani 2019.

Flash News

Paolo Conte: nuove date del tour "50 Years of Azzurro" (Biglietti)

Gianna Nannini: a ottobre il nuovo singolo “La Differenza” registrato a Nashville

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Rubriche

Pagelle Nuovi singoli

Le pagelle del critico musicale ai singolo italiani in uscita il 6 dicembre 2019

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 6 dicembre

La mosca Tzè Tzè

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Sondaggi

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

L'ANALISI

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Anteprima Video: una moderna dichiarazione d'amore nel singolo “L'estate a dicembre” di Patrizio Santo

Birthh: ecco il singolo Yello/Concrete in attesa dell'album

Brando: “Le nostre verità” il primo concept album dela band di Marcello Maietta

Ale Ice: fuori il singolo “Nato Fuori Tempo”, aspettando... “Alessandro”

Grein: fuori “Lucifero”, una liberazione dopo quasi un anno di silenzio

Fosco17; "Piange & Nevica" è il nuovo estratto da "Dodici mesi"

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 49: Cremonini direttamente primo, Biagio Antonacci sul podio.

Classifica Radio Earone Settimana 49: a sorpresa irrompe in vetta Cesare Cremonini

Certificazioni Fimi Settimana 48: disco d'oro per gli album di tha Supreme, Tiziano Ferro e...

Classifica Spotify settimana 48: rap e trap ancora in vetta con tha Supreme e Marracash

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 48: Tiziano Ferro vince la concorrenza di Mina-Fossati e dei Coldplay

Classifica Radio Earone Settimana 48: giù la musica italiana. Primi i Coldplay

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Mina Fossati: Un grande disco che… non mi piace.

Gianna Nannini: La Differenza è ritornare all’essenzialità.

Niccolò Fabi, Tradizione e tradimento cronaca di un bel disco

Emma: Fortuna, l’album più bello di Emma… ma solo fino al prossimo.

Gigi D’Alessio - Noi Due è l’album che gli dà accesso vigoroso al nuovo decennio

Emis Killa Intervista Coca Cola Future Legend

Irama Intervista Coca Cola Future Legend

Edoardo Brogi Intervista Coca Cola Future Legend

Urban Strangers Intervista Teoria

Raf D'Art Intervista Samurai

Giulia Intervista Rio

Canova Intervista Lento Violento

Il Volo grande successo in Messico

Omar Pedrini Intervista Timoria Viaggio Senza Vento

Biagio Antonacci Intervista Chiaramente Visibili dallo Spazio

Davide Van De Sfroos Intervista Quanti Nocc

Amalia Gre Intervista Beige