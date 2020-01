Certificazioni FIMI settimana 4: The Dark Side of the moon, 47 anni dopo, è ancora un cult

Quarta settimana del 2020 per quel che riguarda le certificazioni FIMI. Anche in questo nuovo appuntamento bottino decisamente magro a causa delle nuove soglie di certificazione dei singoli alzate per arginare il fenomeno dello streaming.

Andiamo subito a conoscere le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Anche questa settimana nessuna certificazioni per quel che riguarda il consumo dei singoli internazionali in Italia.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Al contrario dei singoli sono invece diversi i dischi internazionali che ottengono una certificazione.

Partiamo dal disco cult The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd che ormai da due anni circa stazione nel nostro paese in maniera stabile nella Top 3 dei vinili più venduti.

L’album, uscito nel 1973, conquista il quinto disco di platino per le oltre 250.000 unità.

Disco di platino per Western Stars, l’ultimo album di Bruce Springsteen.

Disco d’oro per Hollywood’s Bleeding di Post Malone.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI ITALIANI

Nessuna certificazioni neanche per i singoli italiani in questa quarta settimana del 2020.

CERTIFICAZIONI ALBUM ITALIANI

Tra gli album italiani arriva il disco d’oro per FSK Trapship di FSK Satellite, colletivo trap formato da Taxi B, Sapobully, Chiello Fsk e dal produttore Greg Willen, e per il Paninaro 2.0 de Il Pagante, album uscito nel settembre del 2018.