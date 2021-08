Certificazioni FIMI settimana 34: Sangiovanni, Tancredi, Gaia, Nyv... Amici di Maria De Filippi rimane una certezza

Inizia una nuova settimana e arrivano le nuove certificazioni FIMI che danno nuove soddisfazioni ai talenti di Amici di Maria De Filippi, per la precisione a Sangiovanni e Tancredi.

Ma non solo, dopo i risultati al di sotto delle aspettative di Changes, il nuovo album di Bieber si porta a casa il disco d’oro. Andiamo subito a scoprire tutte le nuove certificazioni della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Yo no sé di Rvfv conquista la certificazione DOPPIO DISCO DI PLATINO come anche Dàkiti di Bad Bunny & Jhay Cortez, Highest in the room di Travis Scott, Circles di Post Malone.

Passiamo alle certificazioni DISCO DI PLATINO che vanno a Godzilla di Eminem feat. Juice Wrld, Dancin di Aaron Smith feat. Luvli, Callaita di Bad Bunny & Tainy.

Superate le 35.000 unità, e quindi DISCO D’ORO per: Black dei Pearl Jam, Still Loving you degli Scorpions, Shiny happy people dei R.E.M., Never Enough di Loren Allred, Better di Khalid, Higher Power dei Coldplay e Loco di Justin Quiles, Chimbala & Zio & Lenox.

ALBUM INTERNAZIONALI

Arriva al DISCO D’ORO per le oltre 25.000 unità, Justice, l’ultimo album di Justin Bieber. Stesso traguardo per Planet pit di Pitbull del 2011 e Flicker di Niall Noran (anno di uscita 2017).

Clicca su continua per scoprire le certificazioni relative a singoli e album italiani.