Certificazioni FIMI settimana 11: il disco di Tananai e platino. Per gIANMARIA arriva la prima certificazione della sua carriera

Certificazioni FIMI settimana 11 del 2023.

Settimana ricchissima di nuove certificazioni per la musica italiana, sia negli album che nei singoli. Si va da Tananai a Baby K, dai brani di Sanremo a quelli di Mare fuori, da Marracash ad artisti come Lucio Battisti e Ligabue.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

QUARTO DISCO DI PLATINO per la hit Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol 52 di Bizarrap & Quevedo. Disco d’oro per Desesperaros di Rauw Alejandro e Chencho Corleone.

DISCO D’ORO per I miss you di Gelo, Often di The Weeknd, Marea (We’ve lost dancing) di Fred Again.. & The Blessed Madonna.

ALBUM INTERNAZIONALI

Katy Perry arriva a superare le 100.000 copie/unità necessarie per conquistare, in Italia, il DOPPIO DISCO DI PLATINO per l’album Teenage dream. DISCO D’ORO per Chaos and the calm di James Bay.

