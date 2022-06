Certificazioni FIMI settimana 22: tre nuovi traguardi per Sanremo 2022. E poi Vasco, Elisa, Cesare Cremonini, Mahmood..

Certificazioni FIMI settimana 22 del 2022.

Tantissime certificazioni questa settimana con Harry Styles che fa la parte del leone con ben tre nuovi traguardi e, tra gli italiani, nuovi step per i brani di Sanremo 2022. Ma non solo…

Questa settimana raggiungono il DISCO DI PLATINO nell’epoca FIMI anche due album storici degli anni ’90, dischi che quando uscirono vendettero oltre un milione di copie. Parliamo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno, degli 883 di Max Pezzali e …squérez? dei Lunapop.

Come è consueto fare sul nostro sito ogni tanto vi spieghiamo il perché due album con vendite così elevate raggiungono oggi solo la certificazione DISCO DI PLATINO. Ecco cosa riporta il sito della FIMI:

Con l’avvio della collaborazione tra FIMI e GfK nel 2010 sono stati introdotti i conteggi delle vendite di ogni singola registrazione, per permettere un rilevamento serio e accurato del mercato musicale italiano. Nel passato, come è noto, i dischi d’oro e di platino venivano assegnati in Italia sulla base di autocertificazioni delle aziende e non era disponibile un sistema di monitoraggio ufficiale.

Per tale motivo può capitare che solo adesso album con una lunga storia nella musica o grandi hit del passato raggiungono le più piccole soglie: resta indubbio, tuttavia, che i grandi successi raggiunti in passato non vengono penalizzati dall’introduzione delle certificazioni FIMI, che pur costituiscono l’unico riconoscimento ufficiale agli artisti che si misurano in un mercato fortemente rinnovato con l’avvento del digitale.

Semplicemente, questi titoli – che hanno rappresentato successi storici nel mercato italiano – raggiungono le attuali soglie conteggiando le vendite esclusivamente dall’introduzione delle certificazioni ufficiali FIMI/GfK.

Ricordato questo importante dato, andiamo subito a scoprire insieme le nuove certificazioni FIMI relative alla settimana 22 del 2022 partendo come sempre da singoli e brani internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Il singolo trainante del nuovo disco di Harry Styles, As it was, raggiunge il DISCO DI PLATINO. DISCO D’ORO per Acapulco brano del 2021 di Jason Derulo e per Ella di Boza,

ALBUM INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO in Italia per il primo album omonimo di Harry Styles pubblicato nel 2017. DISCO D’ORO per El Dorado di Shakira, album uscito anch’esso nel 2017.

Settimana ricca per Harry Styles che questa settimana conquista anche il DISCO D’ORO per il suo ultimo album, Harry’s house, uscito due settimane fa, un traguardo veloce e notevole per un disco internazionale in Italia di questi tempi. Oro anche per Certified Lover Boy di Drake.

Clicca in basso su continua per passare alle certificazioni FIMI relative a singoli e album italiani.