Certificazioni FIMI settimana 15: Doppia certificazione per Geolier. Vanno verso i 2.000.000 di copie i brani di Sanremo 2023

Certificazioni FIMI settimana 15 del 2023.

Settimana con poche nuove certificazioni ma Geolier fa la doppietta grazie all’uscita di Il Coraggio dei bambini atto II. Anche Sanremo 2023 aumenta il suo bottino.

Andiamo a scoprire insieme tutte le nuove certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DISCO D’ORO per Provenza di Karol G, e I was never there di The Weeknd feat. Gesaffelstein.

ALBUM INTERNAZIONALI

Nessun disco italiano raggiunge oggi nuove certificazioni.

