Tony Effe e la collana vietata a Sanremo 2025, ci sono dei precedenti

Tony Effe non ha nascosto la sua irritazione per il divieto di indossare la sua collana durante l’esibizione sul palco di Sanremo.

Lo abbiamo sentito sfogarsi sia ai microfoni di Radio2, dove ha espresso tutto il suo disappunto per una regola che considera eccessivamente rigida.

Il regolamento e i precedenti

Non è la prima volta che la questione dei marchi e degli accessori fa discutere a Sanremo. Secondo il regolamento, infatti, gli artisti non possono indossare capi o accessori che riportino in modo evidente loghi o brand commerciali, una regola che ha già fatto discutere in passato.

Un caso emblematico fu il cosiddetto “John Travolta Gate”, quando l’attore si presentò a Sanremo con delle scarpe non conformi agli standard del festival, scatenando un piccolo caso mediatico. Un episodio che fece il giro dei social, diventando un simbolo delle restrizioni sanremesi.

Anche la cantante Noemi ha riferito di un’esperienza simile, dovendo rinunciare a un collier della collezione Serpenti di Bvlgari per le stesse ragioni

La reazione di Tony Effe

Tony Effe ha manifestato il suo disappunto con parole chiare: per lui la collana non era un semplice accessorio, ma un elemento distintivo del suo stile e della sua identità artistica. È ridicolo che non possa indossare una mia collana solo perché ha un logo, avrebbe dichiara facendo intendere che certe limitazioni rischiano di privare gli artisti della loro autenticità.

Il dibattito resta aperto: quanto è giusto imporre un codice così rigido quando si tratta di espressione personale? E soprattutto, non rischia la RAI di scivolare nel paradosso, dando più risonanza al divieto che all’accessorio stesso?

Quel che è certo è che la questione marchi e sponsor a Sanremo continuerà a far discutere.