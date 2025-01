Sanremo 2025: cambia giorno la finale della categoria Nuove Proposte

Sanremo 2025 nuove proposte. In una giornata caratterizzata dal ritiro dalla gara di Emis Killa (vedi qui) il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, e la Rai annunciano sul sito della Tv di Stato un importante cambiamento che riguarda la gara delle Nuove proposte e la loro finalissima.

Ricordiamo che quest’anno le Nuove proposte in gara sono quattro. Per la precisione:

Inizialmente le quattro proposte si dovevano sfidare in due confronti diretti ad eliminazione immediata martedì 11 e mercoledì 12 febbraio. A seguire, venerdì, come ogni anno da tempo immemore, i finalisti, in questo caso due, si sarebbero dovuto confrontare nella serata delle cover con la proclamazione del vincitore.

Ora cambia tutto…

Sanremo 2025 nuove proposte, cambiamento per sfide e finale

Carlo Conti, in accordo con Rai, ha introdotto una modifica al regolamento della prossima edizione del Festival di Sanremo riguardo l’esibizione degli artisti della categoria Nuove Proposte.

Le due sfide dirette di semifinale si terranno entrambe nella serata di mercoledì 12 febbraio, la seconda del Festival. La finale per l’assegnazione del titolo di vincitore della categoria Nuove Proposte si svolgerà invece nella serata di giovedì 13 febbraio.

Sicuramente una sistemazione che genera meno ansia sui tempo rispetto a quella delle quasi 30 esibizioni dei big con ospiti e cover. Non è dato sapere se, come avveniva in epoca Baudo, almeno il vincitore della categoria Nuove proposte verrà richiamato ad aprire la finale di sabato con il suo brano.

Tra l’altro parlando di Nuove Proposte qui trovate un nostro approfondimento sulla categoria.

Eurovision Song Contest: la regola per il vincitore

Un’altra importante variazione riguarda la modalità di accesso alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. L’artista vincitore del Festival dovrà rispettare i criteri stabiliti da EBU/ESC. Qualora il vincitore non soddisfi i requisiti richiesti, Rai potrà scegliere un altro artista secondo l’ordine di classifica del Festival.

Il popolo del web ha anche insinuato che questa possa essere una aggiunta al regolamento spinta dal timore che artisti dai testi espliciti come Tony Effe possano vincere e dover rappresentare l’Italia nella manifestazione europea.