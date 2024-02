Sanremo 2024, Geolier “A Sanremo porto la Napoli dei rioni”

Sanremo Geolier I p’ me tu p’ te

In questi giorni a Sanremo abbiamo avuto la possibilità di intervistare Geolier. Siamo andati a trovarlo nella pizzeria che porta il suo nome, iniziativa per un festival diffuso di cui abbiamo parlato qui.

Il suo primo ricordo del Festival è quello in cui ha vinto Massimo Ranieri… a chi lo critica lui non dice nulla e va avanti per la sua strada. Ecco cosa ci ha raccontato.

SANREMO 2024: “I p’ me tu p’ te”, VIDEOINTERVISTA A geolier

tour negli stadi geolier

15 GIUGNO 2024 – MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

22 GIUGNO 2024 – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

23 GIUGNO 2024 – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

28 GIUGNO 2024 – ROMA – ROCK IN ROMA – IPPODROMO CAPANNELLE

6 LUGLIO 2024 – MILANO – FIERA MILANO LIVE – RHO