Da Pizza Geolier a Casa Ghali, tutte le iniziative di Warner Music per Sanremo 2024

Warner Music torna a vendere dischi a Sanremo, ma non solo. La nota major discografica ha infatti organizzato diverse iniziative speciali per alcuni degli artisti del proprio roster in gara al Festival di Sanremo 2024, ovvero Geolier, Ghali, Il Tre, Clara e Mr. Rain.

WARNER MUSIC PRESENTA PIZZA GEOLIER

Situata in via Gaudio 61, Pizza Geolier è la pizzeria targata Geolier a Sanremo, dove sarà possibile mangiare in loco o prendere d’asporto alcune pizze speciali con nomi dedicati a Napoli e alla carriera musicale dell’artista.

Avvicinandosi alla pizzeria, passando per il vicolo che la costeggia, sarà inoltre possibile respirare l’atmosfera dei quartieri Spagnoli. All’interno della pizzeria, invece, sarà possibile ammirare un murales dedicato all’artista, per poi completare l’experience bevendo un caffè alla curcuma, come la tradizione napoletana insegna.

sanremo 2024: CIVICO IL TRE e clappuccini

A Sanremo anche Il Tre ha uno spazio tutto suo, il Civico Il Tre, mentre Clara ha deciso di collaborare con una delle storiche caffetterie e pasticcerie della città, la San Romolo, cimentandosi anche nella composizione di dolci insieme a Frau Knam e distribuendo lei stessa le bevande in alcuni speciali momenti della settimana. Per tutta la settimana del Festival un truck personalizzato distribuirà infatti Clappuccini e caffè per le vie principali della città dei fiori.

warner music, casa ghali e DUE ALTALENE PER MR.RAIN

Anche Mr.Rain ha voluto portare la sua canzone in giro per la città di Sanremo. Ed ecco che in spiaggia è stata installata un’altalena, che richiama quella presente nel video di “Due Altalene“, il brano che il rapper presenterà sul palco del Teatro Ariston.

Ghali, invece, ha aperto le porte di Casa Ghali, un esclusivo spazio nato dalla collaborazione con IKEA Italia per accogliere amici e ospiti durante tutta la settimana del Festival, dando la possibilità di vivere più da vicino uno spaccato inedito della sua settimana sanremese in modo che tutti possano sentirsi realmente “a casa“.

Il progetto celebra le radici multiculturali dell’artista e interpreta il concetto di casa come rifugio emotivo in cui trovare conforto e autenticità.

sanremo 2024: la noioteca di angelina mango

Anche Angelina (LaTarma Records, distribuita da ADA Music Italy / Warner Music Italia) ha uno spazio tutto suo a Sanremo dove poter condividere la noia insieme ai propri fan.

La Noioteca (Via G. Matteotti 194) è infatti un luogo dove il tempo si fonde con la musica, trasformando la noia in un’avventura creativa e straordinaria. Di fatto, il “prezzo” per scoprire le attività (tatuaggi temporanei, mandala, origami, ecc) al suo interno si misura nei minuti di noia che ognuno è disposto ad investire. Ed ecco che dai pochi minuti richiesti per un passaggio al photobooth o per scoprire cosa ci riserva il futuro rompendo biscotti della fortuna ironici, si arriva ad investimenti più lunghi per tutorial sulla noia, make up e acconciature ispirati all’immaginario di Angelina.