Renga e Nek debuttano in coppia al Festival di Sanremo 2024 con “Pazzo di te”. A settembre il tour…

Renga Nek Pazzo di te testo, significato e autori del brano in gara al Festival di Sanremo 2024.

Dopo due tour condivisi, uno con Max Pezzali, e uno in duo, e un disco condiviso uscito (con scarso successo) a fine 2023, Francesco Renga e Nek, quest’anno i due artisti arrivano per la prima volta sul palco del Festival in coppia con il brano “Pazzo di te“. L’ultima partecipazione di Francesco in gara è del 2021, quella di Nek risale al 2019.

“Pazzo di te” sarà inserita nella tracklist della nuova edizione dell’album “Renganek” in uscita venerdì 9 febbraio per (Epic / Sony Music) e già disponibile in pre-order e i due cantautori torneranno live a settembre con nove concerti tra Milano, Bologna e Roma.

Queste le date, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

23 settembre 2024

24 settembre 2024

26 settembre 2024

27 settembre 2024

BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM

29 settembre 2024

30 settembre 2024

01 ottobre 2024

ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (SALA SANTA CECILIA)

06 ottobre 2024

07 ottobre 2024







Renga Nek Pazzo di te significato del brano

Il brano del Festival è stato scritto nel testo da Francesco Renga e Diego Mancino e nella musica da Nek, Renga e Dario Faini. I due hanno descritto così il loro brano: “Assistiamo sempre più spesso a rappresentazioni di amori tossici, malati, autolesionisti e distruttivi. Per questo, da uomini, abbiamo sentito l’urgenza di raccontare un amore assoluto, adulto, maturo.

PAZZO DI TE è un omaggio onesto e sincero alle canzoni d’amore di un tempo lontano… quello dei Festival in bianco e nero. Canzoni così potenti nella loro apparente semplicità da risultare immortali“.

A dirigere l’orchestra per Renga Nek a Sanremo sarà il Maestro Luca Chiaravalli. A Sanremo gli artisti vestiranno abiti sartoriali realizzati appositamente per loro da Maurizio Miri.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 18.00 di oggi, mercoledì 24 gennaio, su www.ticketone.it

Redirection e nei punti vendita abituali.

Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, Fran