Sanremo 2026–2028: Comune e Rai verso una trattativa obbligata per il Festival

Si avvicina una svolta importante per il Festival di Sanremo: dal 2026 potrebbe cambiare qualcosa nei rapporti tra il Comune di Sanremo e la Rai, storica emittente organizzatrice della kermesse.

Dopo quanto accaduto nei mesi scorsi andiamo a fare il punto della situazione allo stato attuale.

festival di Sanremo: Il Consiglio di Stato conferma la gara pubblica

Nella giornata del 29 maggio è stata pubblicata la sentenza n. 4706/2025 con cui il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli presentati da Rai, Rai Pubblicità e dal Comune di Sanremo, confermando quanto stabilito nei mesi scorsi dal TAR Liguria: non si poteva affidare direttamente alla Rai l’organizzazione del Festival per gli anni 2024 e 2025 senza una gara pubblica, dato che il marchio “Festival di Sanremo” è di proprietà del Comune.

In più, è stato ritenuto inammissibile l’intervento delle associazioni dei consumatori nel contenzioso.

Ora tocca trattare: Comune e Rai verso un nuovo accordo

Alla luce di questa decisione, si apre ora una nuova fase: quella della negoziazione. Per le edizioni dal 2026 al 2028, il Comune dovrà discutere con la Rai i termini di un possibile nuovo accordo. Pur essendo l’unica ad aver risposto alla manifestazione d’interesse, la Rai non ha garanzie: l’intesa non sarà automatica, ma dipenderà dal buon esito del confronto tra le parti.

La trattativa partirà dai criteri fissati nella manifestazione d’interesse: costi, obblighi produttivi e organizzativi. Ma ci sarà spazio anche per le strategie. Il Comune potrebbe alzare l’asticella, spinto dal pronunciamento a suo favore. La Rai, invece, potrebbe tentare di contenere le richieste, appellandosi ai limiti di sostenibilità economica o ad altri vincoli interni.

Un equilibrio da trovare, insomma. Ma la macchina per le prossime edizioni del Festival di Sanremo è ufficialmente in moto con il direttore artistico, Carlo Conti, che dichiara di aver ricevuto già le prime canzoni. Restate collegati sul nostro sito per scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane.