Carlo Conti: “Già arrivate le prime canzoni per Sanremo 2026”

Le valigie per Sanremo 2026 non sono ancora pronte, ma le canzoni sì. O almeno, le prime che, come svelato dal conduttore e direttore artistico della kermesse, Carlo Conti, stanno già iniziando ad arrivare.

Con la Rai unico Broadcaster ad esserci offerto per organizzare il Festival della Canzone Italiana (vedi qui) Conti è ormai pronto a mettere mano alla sua quinta edizione dopo quelle del 2015, 2016, 2017 e 2025.

Ospite al Festival della TV di Dogliani, Carlo Conti ha confermato quello che già si sussurrava nei corridoi della discografia: le proposte per il prossimo Festival di Sanremo stanno già arrivando. «Alla fine saranno 500 brani e i Big li scelgo solo io: è giusto così, la responsabilità è mia», ha spiegato il conduttore e direttore artistico che quindi continua a seguire la strada tracciata da Pippo Baudo e poi da lui ripresa nel 2015.

Insomma la macchina sanremese è tutt’altro che ferma.

Conti, di ritorno alla guida del Festival dopo l’era Amadeus, ha raccontato anche qualcosa del “dietro le quinte” emotivo della selezione. «A novembre inizio a dormire male. Mi sveglio nel cuore della notte con in testa il ritornello di una canzone che magari pensavo di scartare. Fare il cast è difficilissimo», ha confidato, facendo capire quanto il processo di scelta sia più istintivo e notturno di quanto si immagini.

Sereno e imperturbabile, Carlo Conti ha poi raccontato la sua filosofia di vita e lavoro: «Ho trasformato il mio hobby in passione, per questo non vivo mai il lavoro con angoscia. Non mi sono mai posto il problema degli ascolti. Fare due punti in più o in meno di share non mi cambia la vita“, ha dichiarato.

Sanremo 2025… i risultati in attesa di sanremo 2026

In attesa che, già prima della fine dell’estate, iniziano a girare i primi toto-nomi sui possibili Big in gara Carlo Conti può ritenersi soddisfatto dai risultati ottenuti dalle canzone scelte per il suo ultimo Festival. Il conduttore ha scelto di proseguire il lavoro iniziato da Baglioni e Amadeus puntando su nomi freschi ma, al tempo stesso, ha riportato al centro i cantautori togliendo un po’ l’effetto Festivalbar che avevamo avuto a Sanremo 2024.

Ad oggi delle 34 canzoni in gara, 30 tra i big e 4 tra le Nuove proposte, 18 canzoni sono state certificate per un totale di oltre 2.600.000 copie. Numeri che superano i primi due festival di Amadeus, le edizioni 2020 e 2021, nonostante le nuove soglie raddoppiate.

Vicino al disco d’oro anche il vincitore delle Nuove Proposte, Settembre. Anche se, come già scritto, serve un cambiamento coraggioso per questa categoria (vedi qui).