Amadeus pronto al record? La Rai lo vuole a tutti i costi per Sanremo 2025: “Ne parleremo dopo la fine di quest’edizione…”

Parliamoci chiaro, quale folle si prenderebbe l’onere, perché di quello di tratterebbe in questo caso, di condurre il Festival di Sanremo 2025 dopo i quattro anni straordinari (e in attesa del quinto) di Amadeus?

Pariamo di un lasso temporale che ha visto il Presentatore e Direttore Artistico rilanciare la kermesse dal punto di vista degli ascolti e degli introiti pubblicitari, ma soprattutto a livello discografico con cifre mai viste prima.

Nessuno, nemmeno un folle o un giovani pronti alla definitiva consacrazione come Stefano De Martino, correrebbero questo rischio per ad oggi figure professionaliin grado di tenere mettere insieme uno show e portarlo avanti in modo sempre nuovo e, al tempo stesso, con un ottimo fiuto sulle canzoni, ce ne sono davvero poche nel nostro paese.

Sino a qualche mese fa Amadeus era sembrato tassativo nelle interviste sui suoi intenti: fermarsi dopo l’edizione del 2024, il suo quinto Festival consecutivo, prima del ritorno tra due o tre anni.

Ora qualcosa sembra cambiato, probabilmente la corte della Rai, molto preoccupata per il dopo-Ama, si è fatta così insistente da “costringere” il presentatore a rimettere in discussione tutto.

In una lunga intervista rilasciata a La Repubblica Amadeus ha dichiarato:

“Ho promesso all’azienda di dare una risposta su Sanremo 2025, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso. Per rispetto, il giorno dopo Sanremo 2024 ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo l’argomento“.

Con un sesto Festival consecutivo Amadeus andrebbe a battere il record condiviso da Pippo Baudo e Mike Bongiorno di cinque edizioni di fila.

Sanremo 2025 la reazione di Fiorello su Amadeus Sesto

Nel 2020 Amadeus portò con sé sul palco dell’Ariston, per condividere insieme le cinque prime serate su Rai 1, il suo amico storico Fiorello. Lo showman condivise con lui anche la difficilissima edizione 2021, quella senza pubblico in sala a causa della pandemia.

Quest’anno Fiorello tornerà nella serata finale del Festival di Sanremo 2024 per condurre con l’amico e “riportarselo a casa”. O almeno così pensava.

Le dichiarazioni dell’amico sulla possibile conduzione (e direzione artistica) del Festival di Sanremo 2025 hanno infatti confermato i dubbi già espressi da Rosario ovvero che Amadeus è dipendente dal Festival.

Fiorello ha commentato la notizia ripostando le parole di Ama sui social e affermando con ironia:

“Quest’uomo mi fa veramente paura! Stephen King dovrebbe prendere spunto per un nuovo romanzo… da brividi!“.

Insomma non ci resta che aspettare la fine di Sanremo 2024 per capire cosa sceglierà fare Amadeus, decisione che probabilmente dipenderà anche dai risultati del quinto Festival, elemento fondamentale per capire se il pubblico stesso potrebbe aver bisogno di una pausa.