Casa Vessicchio a Sanremo 2026: nasce lo spazio creativo voluto da Peppe Vessicchio

Sanremo 2026: Casa Vessicchio. Dal 23 al 28 febbraio, durante la settimana del Festival, a Sanremo prende forma un luogo che non nasce per fare rumore, ma per creare tempo. Si chiama Casa Vessicchio ed è il progetto voluto e sviluppato insieme al Maestro Peppe Vessicchio in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

Non una semplice “casa del Festival”, né un hub promozionale, ma uno spazio pensato per fermarsi, ascoltare, incontrarsi. Un luogo che mette insieme creatività, formazione e dialogo tra le arti, lontano dalle dinamiche frenetiche che spesso accompagnano Sanremo.

Casa Vessicchio aprirà sul Lungomare Vittorio Emanuele II, 31, trasformandosi per sei giorni in un punto di riferimento per artisti, addetti ai lavori e appassionati che cercano un’altra velocità, un altro tipo di racconto.

Realizzato in accordo con la famiglia Vessicchio, il progetto è stato portato a compimento nel pieno rispetto della visione del Maestro: non uno spazio celebrativo, ma un luogo vivo, attraversabile, pensato per accogliere persone, idee e dialoghi. Un ambiente in cui arte e divulgazione convivono con il piacere della convivialità, del buon cibo e del buon vino, senza compartimenti stagni.

Durante i giorni del Festival, Casa Vessicchio ospiterà diversi format, tra incontri, momenti di formazione e appuntamenti dedicati alla scoperta e alla valorizzazione dei talenti emergenti. L’obiettivo è creare un contesto capace di unire intrattenimento e crescita, rivolgendosi non solo agli artisti, ma anche a chi desidera avvicinarsi in modo consapevole al mondo della musica e delle arti.

Questa visione si inserisce in un percorso che Peppe Vessicchio ha portato avanti nel tempo anche attraverso il suo impegno come responsabile del reparto canoro della Peparini Academy, con un’attenzione costante alla formazione e alla trasmissione del sapere.

Il progetto Casa Vessicchio è ideato da Peppe Vessicchio, Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli, ed è organizzato da Enpi Entertainment e We Agency, in collaborazione con la famiglia Vessicchio. L’identità visiva è curata da Bros Creative Studio..

Per informazioni: casavessicchio@gmail.com

