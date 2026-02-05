5 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
Condividi su:
5 Febbraio 2026

Casa Vessicchio a Sanremo 2026: nasce lo spazio creativo voluto da Peppe Vessicchio

Dal 23 al 28 febbraio sul lungomare: incontri, formazione e format tra arti, musica e convivialità.

Festival di Sanremo di All Music Italia
Peppe Vessicchio per Casa Vessicchio a Sanremo 2026
Condividi su:

Sanremo 2026: Casa Vessicchio. Dal 23 al 28 febbraio, durante la settimana del Festival, a Sanremo prende forma un luogo che non nasce per fare rumore, ma per creare tempo. Si chiama Casa Vessicchio ed è il progetto voluto e sviluppato insieme al Maestro Peppe Vessicchio in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

Non una semplice “casa del Festival”, né un hub promozionale, ma uno spazio pensato per fermarsi, ascoltare, incontrarsi. Un luogo che mette insieme creatività, formazione e dialogo tra le arti, lontano dalle dinamiche frenetiche che spesso accompagnano Sanremo.

Casa Vessicchio aprirà sul Lungomare Vittorio Emanuele II, 31, trasformandosi per sei giorni in un punto di riferimento per artisti, addetti ai lavori e appassionati che cercano un’altra velocità, un altro tipo di racconto.

Realizzato in accordo con la famiglia Vessicchio, il progetto è stato portato a compimento nel pieno rispetto della visione del Maestro: non uno spazio celebrativo, ma un luogo vivo, attraversabile, pensato per accogliere persone, idee e dialoghi. Un ambiente in cui arte e divulgazione convivono con il piacere della convivialità, del buon cibo e del buon vino, senza compartimenti stagni.

Durante i giorni del Festival, Casa Vessicchio ospiterà diversi format, tra incontri, momenti di formazione e appuntamenti dedicati alla scoperta e alla valorizzazione dei talenti emergenti. L’obiettivo è creare un contesto capace di unire intrattenimento e crescita, rivolgendosi non solo agli artisti, ma anche a chi desidera avvicinarsi in modo consapevole al mondo della musica e delle arti.

Questa visione si inserisce in un percorso che Peppe Vessicchio ha portato avanti nel tempo anche attraverso il suo impegno come responsabile del reparto canoro della Peparini Academy, con un’attenzione costante alla formazione e alla trasmissione del sapere.

Il progetto Casa Vessicchio è ideato da Peppe Vessicchio, Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli, ed è organizzato da Enpi Entertainment e We Agency, in collaborazione con la famiglia Vessicchio. L’identità visiva è curata da Bros Creative Studio..

Per informazioni: casavessicchio@gmail.com
.

All Music Italia

Articoli più letti

Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 1

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sanremo 2026 guida completa al Festival: serate, votazioni e come seguirlo 3

Festival di Sanremo 2026: guida completa con cantanti, canzoni, programma e votazioni
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 4

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Tutti gli album italiani in uscita 2026 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 6

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Simona Ventura e i volti noti del San Marino Song Contest 2026 7

Simona Ventura guida il San Marino Song Contest 2026: tutti i volti noti in gara
Fedez in studio con Luca Jurman durante la preparazione per Sanremo 2026 8

Fedez sceglie Luca Jurman per Sanremo 2026? Prove in studio e tapis roulant
New Music Friday 6 febbraio: singoli più attesi settimana 6/2026 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 6 febbraio 2026
Laura Pausini e Achille Lauro nel duetto 16 marzo 10

Laura Pausini sceglie “16 marzo” con Achille Lauro come nuovo singolo da Io canto 2

Cerca su A.M.I.