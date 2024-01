BigMama in gara al Festival di Sanremo 2024 con “La rabbia non ti basta”

BigMama La rabbia non ti basta testo, significato e autori del brano che vede per la prima volta in gara la rapper avellinese al Festival di Sanremo.

BigMama , nome d’arte di Marianna Mammone, è una promettente rapper italiana nata ad Avellino nel 2000 e trasferitasi a Milano nel 2019. La sua musica si distingue per testi schietti che affrontano tematiche come discriminazioni e omofobia, con un approccio personale e coraggioso. Il suo stile è caratterizzato da un flow deciso e giochi di parole intensi che catturano l’attenzione dell’ascoltatore. Con audacia, BigMama si presenta senza filtri, condividendo le proprie esperienze e cicatrici attraverso la musica.

Nel 2020 firma con l’etichetta Pluggers e viene inserita da Red Bull tra i migliori artisti rap da seguire. Nel 2021, si esibisce in un concerto nel Metaverso e nel 2022 diventa volto della campagna #voceallostile di Zalando. Apre il 2022 con l’uscita dell’album Next Big Thing. Nel maggio 2022, durante il Concertone di Roma, critica il bullismo con un discorso sulla body positivity.

